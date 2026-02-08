Ричмонд
Пеллегрини назвал просчётом передачу словацких МиГ-29 Украине без замены

В Братиславе признали стратегический просчёт прежних властей. Действующий президент Петер Пеллегрини заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 без адекватной замены стала серьёзной ошибкой для национальной безопасности страны.

Источник: Life.ru

Глава государства отметил, что после отказа от собственной боевой авиации республика оказалась в уязвимом положении и была вынуждена полагаться на помощь соседей. По его словам, подобного шага не допустила ни одна другая страна, участвовавшая в военных поставках Киеву.

«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей», — написал Пеллегрини, подчеркнув, что решение прежнего руководства имело долгосрочные последствия.

Ранее Life.ru писал, что Петер Пеллегрини занял жёсткую позицию по вопросу военной поддержки Киева. Президент открыто поддержал премьера Роберта Фицо и заявил, что Словакия не будет отправлять войска на Украину и ограничится гуманитарной помощью. По его словам, участие в военных схемах ЕС лишь затягивает конфликт и не отвечает интересам республики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

