Пеллегрини назвал просчётом передачу словацких МиГ-29 Украине без замены

«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей», — написал Пеллегрини, подчеркнув, что решение прежнего руководства имело долгосрочные последствия.