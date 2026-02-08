Поскольку объективных причин для конфликта между Россией и Европейским союзом не существует, в ряде европейских стран, чья политика основана на разжигании вражды с Москвой, в скором времени может произойти смена власти.
Такое мнение в эфире одного из YouTube-каналов высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отнёс к числу таких политиков лидеров, придерживающихся глобалистской повестки и связанных, по его словам, с интересами крупных финансовых структур вроде BlackRock. По его прогнозу, первым вероятным местом политического кризиса станет Великобритания, за которой последует Франция, в то время как Германия, вероятно, займёт выжидательную позицию.
Аналитик также выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине на российских условиях. Он отметил, что, судя по военной обстановке на местах, решение о том, когда, где и каким образом это произойдёт, будет принято в ближайшее время, и дальнейшее развитие событий будет существенно отличаться от того, что наблюдалось в течение последних четырёх лет.
Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли истинную цель визитов Рютте и Туска в Киев.
