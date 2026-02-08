В США предрекли смену власти в ряде европейских стран из-за России

Аналитик также выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине на российских условиях. Он отметил, что, судя по военной обстановке на местах, решение о том, когда, где и каким образом это произойдёт, будет принято в ближайшее время, и дальнейшее развитие событий будет существенно отличаться от того, что наблюдалось в течение последних четырёх лет.