Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предрекли смену власти в ряде европейских стран из-за России

Поскольку объективных причин для конфликта между Россией и Европейским союзом не существует, в ряде европейских стран, чья политика основана на разжигании вражды с Москвой, в скором времени может произойти смена власти.

Поскольку объективных причин для конфликта между Россией и Европейским союзом не существует, в ряде европейских стран, чья политика основана на разжигании вражды с Москвой, в скором времени может произойти смена власти.

Такое мнение в эфире одного из YouTube-каналов высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отнёс к числу таких политиков лидеров, придерживающихся глобалистской повестки и связанных, по его словам, с интересами крупных финансовых структур вроде BlackRock. По его прогнозу, первым вероятным местом политического кризиса станет Великобритания, за которой последует Франция, в то время как Германия, вероятно, займёт выжидательную позицию.

Аналитик также выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине на российских условиях. Он отметил, что, судя по военной обстановке на местах, решение о том, когда, где и каким образом это произойдёт, будет принято в ближайшее время, и дальнейшее развитие событий будет существенно отличаться от того, что наблюдалось в течение последних четырёх лет.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли истинную цель визитов Рютте и Туска в Киев.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше