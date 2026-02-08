Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие военной полиции получили госнаграды

Военнослужащие военной полиции получили госнаграды за выполнение боевых задач.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ.

День военной полиции впервые отмечается в России в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина 28 января нынешнего года.

Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке «Патриот».

«В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия», — говорится в сообщении.

Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.