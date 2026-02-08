Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Афганистан начнёт выдавать ВНЖ иностранным инвесторам

Власти Афганистана утвердили программу предоставления вида на жительство иностранным инвесторам, готовым вкладывать средства в национальную экономику. Срок действия документа по новой схеме может составлять от одного до десяти лет. Решение было принято на заседании Экономической комиссии под руководством вице-премьера Абдула Гани Барадара, пишет информагентство UFUQ.

Источник: Life.ru

Эта инициатива является частью усилий правительства по преодолению экономических трудностей в условиях международной изоляции. Комитету по инвестициям поручено детализировать категории инвесторов и сроки проживания в зависимости от объёма вложений.

Для стимулирования инвестиций Кабул предлагает пакет льгот, включающий выделение земли для строительства, освобождение от таможенных пошлин на ввоз оборудования и автомобиля, а также налоговые каникулы на пять лет. Эти меры призваны компенсировать резкое сокращение иностранной помощи.

Ранее сообщалось, что Афганистан ведёт переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли. На текущем этапе Кабул предложил рабочих для аграрного сектора, но в случае успешного достижения договорённостей возможно расширение сотрудничества на другие отрасли.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше