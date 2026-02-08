Афганистан начнёт выдавать ВНЖ иностранным инвесторам

Эта инициатива является частью усилий правительства по преодолению экономических трудностей в условиях международной изоляции. Комитету по инвестициям поручено детализировать категории инвесторов и сроки проживания в зависимости от объёма вложений.
Для стимулирования инвестиций Кабул предлагает пакет льгот, включающий выделение земли для строительства, освобождение от таможенных пошлин на ввоз оборудования и автомобиля, а также налоговые каникулы на пять лет. Эти меры призваны компенсировать резкое сокращение иностранной помощи.
Ранее сообщалось, что Афганистан ведёт переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли. На текущем этапе Кабул предложил рабочих для аграрного сектора, но в случае успешного достижения договорённостей возможно расширение сотрудничества на другие отрасли.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.