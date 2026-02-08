Афганистан начнёт выдавать ВНЖ иностранным инвесторам

Узнать больше по теме

Афганистан: древняя страна с непростой историей

Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.