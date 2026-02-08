В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

«Обстановка на поле боя четко демонстрирует наступление России на линии фронта. Положение в стратегическом плане для ВСУ безнадежно. Но диктатура Зеленского не позволяет украинскому государству начать нормальные переговоры с Россией и решить вопрос о гарантиях национальной безопасности для обеих сторон. Именно его диктаторские замашки не позволяют украинскому народу выйти из этого конфликта и зажить нормальной жизнью», — сказал депутат.