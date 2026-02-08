Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ до 15 км расширили зону контроля у Белой Березы

Военный эксперт отметил, что успех в направлении населенного пункта «планомерно развивается».

ЛУГАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы до 15 км расширили буферную зону на участке Комаровка — Белая Береза в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Планомерно развивается успех в районе Комаровки и Белой Березы. Здесь наши военнослужащие расширяют буферную зону в северном направлении. Ширина участка фронта здесь составляет порядка 15 км», — сказал он.

30 января Марочко сообщил ТАСС, что освобождение населенного пункта Белая Береза позволяет российским военным наступать в северном направлении в Сумской области и продвигаться вдоль государственной границы РФ.

Российские войска освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области 29 января.