Родригес поддержала закон о всеобщей амнистии

Уполномоченный президент Венесуэлы отметила, что правосудие должно стать краеугольным камнем для демократического сосуществования.

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила поддержку закону о всеобщей амнистии, который находится на рассмотрении Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики.

«Я приветствую единогласное одобрение в первом чтении Национальной ассамблеей закона об амнистии», — заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. Она подчеркнула, что этот «закон должен служить миру и примирению в Венесуэле».

Уполномоченный президент отметила, что правосудие должно стать краеугольным камнем для демократического сосуществования. Венесуэльский народ преодолел тяжелейшие трудности и остается непобедимым, отметила Родригес и призвала сохранять единство в свободной и независимой Венесуэле.

