МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что из-за желания быстрее решить украинский вопрос перед осенними выборами в США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией об Украине, исключив киевский режим из процесса обсуждения, пишет газета Politico.
«Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе», — указывается в материале.
Автор статьи обозначает наличие американских инициатив, нацеленных именно на ускоренное разрешение украинского кризиса. При этом в тексте приводятся слова главы киевского режима, который сводит все мирные инициативы администрации Трампа к получению политических очков перед выборами в США.
«Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными», — сказал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, пообещав, что она продолжится.