Трамп отошел от традиционной дипломатии: кого он привлек к конфликтам вокруг Украины и Ирана

Американские военачальники присоединились к дипломатическим усилиям США по конфликтам вокруг Украины и Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп решил отойти от традиционных методов. Он привлек к переговорам по Украине и Ирану министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла и главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера. Так сообщает агентство Associated Press.
Решение Дональда Трампа может быть связано с опытом или наличием нужных связей у военачальников. По мнению автора статьи, нетипичный план США также может указывать на то, что Вашингтон в случае необходимости готов прибегнуть к более жестким методам в отношении переговорных сторон.
Утверждается, что Дэниелу Дрисколлу на саммитах в Абу-Даби была отведена роль посредника между делегациями России и Украины и представителями администрации Дональда Трампа. В ОАЭ также направили главу Европейского командования ВС США Алексуса Гринкевича.
По словам Дональда Трампа, Вашингтон уже не торопится заключать соглашение с Тегераном. При этом Иран «очень хочет» подписать сделку.