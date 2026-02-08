Ричмонд
Трамп отошел от традиционной дипломатии: кого он привлек к конфликтам вокруг Украины и Ирана

AP узнало о привлечении Трампом военачальников США к диалогу по Ирану и Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американские военачальники присоединились к дипломатическим усилиям США по конфликтам вокруг Украины и Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп решил отойти от традиционных методов. Он привлек к переговорам по Украине и Ирану министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла и главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера. Так сообщает агентство Associated Press.

Решение Дональда Трампа может быть связано с опытом или наличием нужных связей у военачальников. По мнению автора статьи, нетипичный план США также может указывать на то, что Вашингтон в случае необходимости готов прибегнуть к более жестким методам в отношении переговорных сторон.

Утверждается, что Дэниелу Дрисколлу на саммитах в Абу-Даби была отведена роль посредника между делегациями России и Украины и представителями администрации Дональда Трампа. В ОАЭ также направили главу Европейского командования ВС США Алексуса Гринкевича.

По словам Дональда Трампа, Вашингтон уже не торопится заключать соглашение с Тегераном. При этом Иран «очень хочет» подписать сделку.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше