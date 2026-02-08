Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге вспыхнул пожар в историческом здании

В Петербурге вспыхнул пожар на чердаке исторического здания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пожар тушат на чердаке исторического здания Санкт-Петербурга, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по городу.

«Пожар по номеру 1БИС в Центральном районе. Восьмого февраля в 00.28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Моховая, дом 28. В жилом здании, происходит горение в чердачном помещении, площадь уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало, к ликвидации пожара привлечено пять единиц техники и 23 человека личного состава МЧС РФ.

Согласно открытым данным, по адресу располагается историческое здание — дом вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского, которое было построено в 1878 году. В разное время в нем жили известные личности: писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. Дом является памятником архитектуры федерального назначения, сегодня в нем находится гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.