Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир

Кроме того, инвестиционный и платежеспособный спрос на рынке сегодня ограничен. Поэтому застройщики сбывают готовое жилье с дисконтом, чтобы не держать его на балансе слишком долго. Кричевский советует в этой ситуации не спешить и спокойно торговаться. Сейчас рынок покупателя, а не продавца, заключил он.