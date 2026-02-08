Ричмонд
Экономист объяснил, почему застройщики избавляются от готовых квартир

Экономист Кричевский: застройщики избавляются от квартир из-за низкого спроса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Готовые квартиры от застройщиков сейчас стоят лишь немного дороже, чем такие же лоты у физлиц. С чем это связано, рассказал агентству «Прайм» экономист Алексей Кричевский.

Он напомнил, что некоторое время назад квартиры от застройщиков были куда дороже, чем на вторичке.

«Но в недвижимости правила примерно такие же, как в автобизнесе — если машина выехала за пределы салона, она уже стоит на 30% дешевле. Многие частные покупатели этого не знают и стараются продать жилье по максимальной цене, но чуть погодя сбрасывают 15 и более процентов», — отметил экономист.

Кроме того, инвестиционный и платежеспособный спрос на рынке сегодня ограничен. Поэтому застройщики сбывают готовое жилье с дисконтом, чтобы не держать его на балансе слишком долго. Кричевский советует в этой ситуации не спешить и спокойно торговаться. Сейчас рынок покупателя, а не продавца, заключил он.