Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын признал ошибку и «пустословие» властей КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике политику властей в области развития сельских территорий, заявив, что местные деревни по-прежнему страдают от бедности и «истощения».

Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике политику властей в области развития сельских территорий, заявив, что местные деревни по-прежнему страдают от бедности и «истощения». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая на церемонии открытия животноводческого комплекса в населённом пункте Самгван, он обвинил чиновников в «пустословии» и показном, демонстративном характере проводимых преобразований. По его словам, реальная помощь сельским районам зачастую подменялась символическим благоустройством лишь отдельных посёлков, в то время как в большинстве провинций существенных изменений не происходило.

Ким Чен Ын также признал ошибочным подход, при котором государственные инвестиции носят формальный, неэффективный характер.

Ранее сообщалось, что Украина поменяла отношение к участвующим в СВО солдатам из КНДР.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше