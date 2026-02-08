Ким Чен Ын признал ошибку и «пустословие» властей КНДР

Выступая на церемонии открытия животноводческого комплекса в населённом пункте Самгван, он обвинил чиновников в «пустословии» и показном, демонстративном характере проводимых преобразований. По его словам, реальная помощь сельским районам зачастую подменялась символическим благоустройством лишь отдельных посёлков, в то время как в большинстве провинций существенных изменений не происходило.