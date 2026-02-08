Евродепутат Картайзер назвал ситуацию с Гренландией предательством внутри НАТО

«Прежде всего следует задаться вопросом, пользовался ли генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержкой ведущих европейских стран, когда он начал вести переговоры с президентом США о будущем и территориальной целостности суверенного государства, не имея на то никакого мандата от этого государства», — указал политик.
«Вероятно, подобное поведение является одним из самых беспринципных действий, когда-либо совершенных генеральным секретарем НАТО, — подчеркнул Картайзер. — По моему мнению, это подорвало авторитет как самого генерального секретаря как личности, так и НАТО как международной организации. НАТО была создана для защиты своих государств-членов, а не для их предательства или “продажи”.
Евродепутат отметил, что гренландский вопрос «уже нанес огромный ущерб отношениям между ЕС и США». Он назвал немыслимым, что Соединенные Штаты выдвигают территориальные претензии к одному из своих союзников или к любому другому государству. «И еще более шокирующим является то, что США пригрозили Дании применением силы», — напомнил он.
«Даже если предположить, что США приобрели бы Гренландию в результате переговоров, возникает вопрос, могло ли бы такое приобретение — совершенное под угрозой — быть признано в рамках международного публичного права. И, разумеется, сами жители Гренландии должны принимать решения относительно будущего своего острова», — констатировал политик.
По мнению Картайзера, на этом этапе необходимо «дождаться результатов датско-американских переговоров, чтобы оценить ситуацию». «Разумеется, после этого вопрос должен обсуждаться не только на двустороннем уровне, но и в рамках НАТО и Европейского союза», — заключил евродепутат.
О переговорах по Гренландии.
Президент США Дональд Трамп сообщил 31 января о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразил надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По словам американского лидера, довольно многое уже удалось согласовать. Нынешний глава американской администрации неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.