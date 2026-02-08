Евродепутат Картайзер назвал ситуацию с Гренландией предательством внутри НАТО

Президент США Дональд Трамп сообщил 31 января о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразил надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По словам американского лидера, довольно многое уже удалось согласовать. Нынешний глава американской администрации неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.