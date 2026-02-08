Ричмонд
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: Европе нужна Россия для выживания, это неизбежно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия необходима Европе для выживания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy под заголовком «Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина». В статье со ссылкой на выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января указывается, что тот считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости.

Ранее за диалог Европы с РФ в той или иной степени также выступали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.

