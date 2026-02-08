Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ

Так он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy под заголовком «Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина». В статье со ссылкой на выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января указывается, что тот считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости.