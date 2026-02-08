Ричмонд
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Саратовской области объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 8 фев — РИА Новости. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Саратовской области, сообщило МЧС России.

«Объявлена угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области, 8 февраля 2026 года. Не подходите к окнам, отключите свет, газ, воду, пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон», — говорится в экстренном предупреждении в приложении министерства.

Жителей в случае нахождения на улице или в автотранспорте призвали немедленно направиться в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место.