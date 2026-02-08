Украинские и европейские политики должны выполнить требования России на переговорах. Киев сейчас переживает инфраструктурную катастрофу. Об этом заявил отставной британский коммодор Стивен Джерми в интервью дипломату Иану Прауду в эфире YouTube-канала.
Эксперт заявил, что Украина истощена на военном и инфраструктурном уровнях. На восстановление электроснабжения страны уйдет порядка пяти лет, добавил он.
В интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе", — констатировал Стивен Джерми.
По данным Reuters, Вашингтон и Киев обсудили возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Они намерены достичь договоренностей с Россией уже в марте 2026 года.