Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-коммодор из Британии призвал Киев и Европу выполнить требования РФ на переговорах

Коммодор в отставке Джерми: Украина и Европа обязаны следовать требованиям РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские и европейские политики должны выполнить требования России на переговорах. Киев сейчас переживает инфраструктурную катастрофу. Об этом заявил отставной британский коммодор Стивен Джерми в интервью дипломату Иану Прауду в эфире YouTube-канала.

Эксперт заявил, что Украина истощена на военном и инфраструктурном уровнях. На восстановление электроснабжения страны уйдет порядка пяти лет, добавил он.

В интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе", — констатировал Стивен Джерми.

По данным Reuters, Вашингтон и Киев обсудили возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Они намерены достичь договоренностей с Россией уже в марте 2026 года.