Ученый рассказал об опасности исследований морского дна

«На ранних этапах наш Институт на Черном море использовал мелководные аппараты с глубиной погружения 300−400 метров. Однажды во время работы у дна один из таких аппаратов каким-то образом зацепился лыжей за подводный кабель. Второго аппарата в помощь на тот момент не было, а все предпринимаемые нами усилия были тщетны. Прошло двое суток пребывания экипажа с учеными на борту, прежде чем нам удалось решить эту проблему, выбрав кабель со дна моря, который и поддернул аппарат, выведя его из зацепа», — заключил океанолог.