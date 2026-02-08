Ричмонд
Ким Чен Ын обвинил власти КНДР в пустословии и показных реформах

Лидер КНДР Ким Чен Ын признал просчёт в работе властей страны. Он заявил, что политика по развитию сельских территорий оказалась ошибочной и не дала реальных результатов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Life.ru

Во время выступления на церемонии открытия животноводческого комплекса в населённом пункте Самгван Ким Чен Ын резко раскритиковал чиновников за «пустословие» и формальный подход к преобразованиям. По его словам, многие деревни по-прежнему живут в бедности и истощении, а заявленные меры поддержки так и не дошли до большинства провинций.

Глава государства подчеркнул, что вместо реальной помощи сельским районам власти зачастую ограничивались показным благоустройством отдельных посёлков. Ким Чен Ын также признал, что инвестиции в развитие деревень носили формальный и неэффективный характер, назвав подобный подход серьёзной ошибкой.

Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо, обвинив его в пассивности и безответственности. Северокорейский лидер подчеркнул, что стране нужны не формальные управленцы, а «настоящие борцы», способные вести КНДР к развитию и модернизации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

