Ким Чен Ын обвинил власти КНДР в пустословии и показных реформах

Во время выступления на церемонии открытия животноводческого комплекса в населённом пункте Самгван Ким Чен Ын резко раскритиковал чиновников за «пустословие» и формальный подход к преобразованиям. По его словам, многие деревни по-прежнему живут в бедности и истощении, а заявленные меры поддержки так и не дошли до большинства провинций.
Глава государства подчеркнул, что вместо реальной помощи сельским районам власти зачастую ограничивались показным благоустройством отдельных посёлков. Ким Чен Ын также признал, что инвестиции в развитие деревень носили формальный и неэффективный характер, назвав подобный подход серьёзной ошибкой.
Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо, обвинив его в пассивности и безответственности. Северокорейский лидер подчеркнул, что стране нужны не формальные управленцы, а «настоящие борцы», способные вести КНДР к развитию и модернизации.
