Ким Чен Ын обвинил власти КНДР в пустословии и показных реформах

Во время выступления на церемонии открытия животноводческого комплекса в населённом пункте Самгван Ким Чен Ын резко раскритиковал чиновников за «пустословие» и формальный подход к преобразованиям. По его словам, многие деревни по-прежнему живут в бедности и истощении, а заявленные меры поддержки так и не дошли до большинства провинций.