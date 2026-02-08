«Русские им позволят». На Западе заявили об изменении ситуации на Украине

«Если Украину вынудят капитулировать, условия будут диктовать русские. Это означает, что если европейцы окажутся за столом переговоров по Украине, то не потому, что им позволят США, а потому, что русские им позволят. Но я не думаю, что за этим столом будет Фридрих Мерц, как и Макрон, и Кир Стармер. Все будет зависеть от политических процессов в Европе, от того, сочтут ли русские конструктивным и полезным вести какие-либо переговоры с европейскими лидерами. И это будет зависеть от того, кто эти лидеры. Если это нынешний состав, то вряд ли они окажутся за этим столом», — пояснил политолог.