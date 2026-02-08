По мнению автора публикации, главным итогом этих поездок стало давление на украинское руководство с целью продолжения боевых действий, что, как утверждается, должно помешать развитию мирного процесса.
В материале отмечается, что приезд генсека НАТО Марка Рютте и премьер-министра Польши Дональда Туска был связан с обеспокоенностью западных политических кругов возможностью достижения договорённостей с Россией. Автор публикации полагает, что такие визиты демонстрируют стремление европейских лидеров сохранить текущий курс и не допустить ускорения переговоров.
Издание также утверждает, что подобная линия поведения может обернуться негативными последствиями для украинских властей. По оценке автора, действия западных стран направлены на создание дополнительных препятствий для мирного урегулирования и поддержание конфликта, несмотря на появление перспектив дипломатического решения.
Ранее конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила о существенном прогрессе в переговорах по достижению мирного соглашения по Украине.