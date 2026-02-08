Ричмонд
США усиливают давление на Украину перед выборами

Президент Украины Владимир Зеленский выражает опасения, что стремление администрации США ускорить разрешение украинского кризиса перед осенними выборами 2026 года может привести к сепаратной сделке между Дональдом Трампом и Россией.

Как пишет газета Politico, украинский лидер считает предстоящие промежуточные выборы в США ключевым фактором, подталкивающим к скорейшему мирному соглашению, и опасается, что в этих условиях Вашингтон может договориться с Москвой, полностью исключив Киев из переговорного процесса о будущем статусе Украины.

В статье отмечается наличие американских инициатив, направленных именно на быстрое урегулирование, на что Зеленский, по данным издания, отреагировал скептически, заявив, что для американской стороны выборы «определённо важнее».

Ранее сообщалось, что в США предрекли смену власти в ряде европейских стран из-за России.

