США усиливают давление на Украину перед выборами

Как пишет газета Politico, украинский лидер считает предстоящие промежуточные выборы в США ключевым фактором, подталкивающим к скорейшему мирному соглашению, и опасается, что в этих условиях Вашингтон может договориться с Москвой, полностью исключив Киев из переговорного процесса о будущем статусе Украины.