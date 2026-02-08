Дмитриев объяснил европейцам, для чего им нужна Россия: речь о выживании

Сотрудничество с РФ необходимо европейским странам для выживания. Такое мнение высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию издания Foreign Policy о том, что Европа готовится «переориентироваться на Путина».
«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал Дмитриев в социальной сети Х.
Накануне глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Москвой при необходимости.
Глава МИД Франции Барро также призвал Европу к возобновлению каналов связи с РФ.
Кроме того, в ходе двухдневной сессии Международного олимпийского комитета в Милане ряд его членов высказался за скорое возвращение России к участию в международных турнирах.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж ведет подготовку к контактам с российским лидером Владимиром Путиным на техническом уровне.