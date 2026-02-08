Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев объяснил европейцам, для чего им нужна Россия: речь о выживании

Дмитриев: РФ нужна Европе для выживания.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудничество с РФ необходимо европейским странам для выживания. Такое мнение высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию издания Foreign Policy о том, что Европа готовится «переориентироваться на Путина».

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал Дмитриев в социальной сети Х.

Накануне глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Москвой при необходимости.

Глава МИД Франции Барро также призвал Европу к возобновлению каналов связи с РФ.

Кроме того, в ходе двухдневной сессии Международного олимпийского комитета в Милане ряд его членов высказался за скорое возвращение России к участию в международных турнирах.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж ведет подготовку к контактам с российским лидером Владимиром Путиным на техническом уровне.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше