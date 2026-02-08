Politico: Киев боится, что перед выборами в Конгресс давление США усилится

Глава Белого дома Дональд Трамп может усилить давление на киевский режим из-за стремления урегулировать украинский конфликт перед выборами в Конгресс США, чего боится Владимир Зеленский, написала газета Politico.
«Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения…» — говорится в статье.
При этом, как отмечается в публикации, глава киевского режима опасается решения Вашингтона заключить мирное соглашение с Россией без привлечения в процесс обсуждения украинской стороны. В статье также обращается внимание, что США пытаются выдвигать инициативы, нацеленные непосредственно на ускоренное урегулирование.
При этом автор материала приводит слова Зеленского, который пытается увязать мирные предложения Белого дома с получением политических очков перед промежуточными выборами.
Напомним, очередные выборы в Сенат и Палату представителей США должны пройти в ноябре 2026 года. 7 января Зеленский заявил, что Соединённые Штаты якобы хотят добиться заключения соглашения по Украине к началу июня.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация СШАв преддверии промежуточных выборов в Конгресс намерена уделять меньше внимания вопросам урегулирования конфликта на Украине. Уточнялось, что Вашингтон уже уведомил Киев об этом.