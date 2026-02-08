Politico: Киев боится, что перед выборами в Конгресс давление США усилится

При этом, как отмечается в публикации, глава киевского режима опасается решения Вашингтона заключить мирное соглашение с Россией без привлечения в процесс обсуждения украинской стороны. В статье также обращается внимание, что США пытаются выдвигать инициативы, нацеленные непосредственно на ускоренное урегулирование.