На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Тектонический сдвиг произошел на рынке труда в России, заявила операционный директор рекрутингового агентства «Интруд» Елена Веляева.
«Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда», — заявила Веляева агентству Блумберг, комментируя привлечение в Россию работников, в частности, из Индии и Шри-Ланки.
По ее словам, российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении сотрудников, «привязанных» к своей работе визами и контрактами — мигранты из безвизовых с РФ регионов, например, Центральной Азии, гораздо чаще меняют рабочее место.
Как ранее заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, ожидается, что в 2026 году на работу в РФ приедет не менее 40 тысяч рабочих из Индии. Приход в РФ именно индийских специалистов, по его мнению, очень важен для российской экономики.
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в начале декабря был подписан меморандум о мобильности рабочей силы.