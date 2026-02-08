На российском рынке труда произошел тектонический сдвиг

Как ранее заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, ожидается, что в 2026 году на работу в РФ приедет не менее 40 тысяч рабочих из Индии. Приход в РФ именно индийских специалистов, по его мнению, очень важен для российской экономики.