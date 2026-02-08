Ричмонд
Без россиян никак: Финский аэропорт Лаппеенранты под угрозой закрытия без туристов из РФ

Финский аэропорт Лаппеенранты без туристов из РФ обслужит только 4 рейса за год.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии оказался под угрозой закрытия на фоне отсутствия туристов из России. Так, в течение 2026 года предполагается обслуживание только четырёх чартерных рейсов, информирует ТАСС со ссылкой на работника аэропорта.

«До конца года у нас пока запланировано только четыре рейса: чартер на Родос 23 мая с возвращением 30 мая, и чартер на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября», рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что других полётов не ожидается.

Ранее сообщалось, что существование туристического бизнеса в Восточной Финляндии находится под угрозой из-за отсутствия в стране российских путешественников.

По этому поводу профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия должна открыть границу с Россией, чтобы спасти туристический бизнес и избежать его краха.

Тем не менее правительство Финляндии по-прежнему не пытается нормализовать отношения с Россией, скорее наоборот, старается разрушить их полностью. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

