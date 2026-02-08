Ричмонд
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды

Тело провалившегося под лед в Брянске мальчика подняли из воды.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Звеном ПСО области из воды поднято тело девятилетнего ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия продолжаются поиски второго мальчика.

Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе города. По сообщениям очевидцев, два мальчика съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти называли операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.