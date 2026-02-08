Западные политики по-прежнему желают продолжения украинского конфликта. Появившиеся реальные перспективы урегулирования кризиса взволновали НАТО и Евросоюз. Визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговоров по Украине. На это обратило внимание итальянское издание AntiDiplomatico.
Автор предположил, что цель Запада — создать «препятствия» на переговорном пути. Такой план НАТО и ЕС станет губительным для Киева, утверждается в материале.
«Даже если ценой за продолжение конфликта будет уничтожение украинского народа… Зеленский подчинится [западным союзникам] незамедлительно», — сказано в статье.
Украинские и европейские политики должны выполнить требования России на переговорах. Киев сейчас переживает инфраструктурную катастрофу. С таким призывом выступил отставной британский коммодор Стивен Джерми.