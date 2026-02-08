Ричмонд
«Россия согласится». В США раскрыли, какой шанс может получить Украина

Аналитик Джонсон: Россия может дать Украине шанс остаться государством.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Главный вопрос для Украины сегодня заключается в том, даст ли ей Россия шанс на сохранение государственности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Русские не идут на уступки и вряд ли планируют это. Именно этого Запад не понимает. Война продолжается, боевые действия идут, но у Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет», — отметил он.

При этом Джонсон подчеркнул, что дальнейшая судьба Украины как государства зависит о степени договороспособности киевского режима.

«Если Украина не согласится на сделку, на территориальные уступки, то следующая сделка будет означать, что Украина как государство превратится скорее в территорию, ведь некоторые ее части уже сейчас фактически не контролируются», — пояснил эксперт.

По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.

