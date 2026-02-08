«Россия согласится». В США раскрыли, какой шанс может получить Украина

«Русские не идут на уступки и вряд ли планируют это. Именно этого Запад не понимает. Война продолжается, боевые действия идут, но у Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет», — отметил он.