СМИ рассказали о «сером кардинале» в администрации США

В июне Бейкер присутствовал в Ситуационной комнате, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за тем, как американские военные самолеты наносили удары по ядерным объектам Ирана. Он также участвовал в планировании операции против хуситов и в разработке ответных мер США на растущую напряженность между Индией и Пакистаном.