«Трамп может заключить сделку с Россией»: Зеленский испугался исключения Киева из переговоров

Politico: Трамп может исключить Украину из мирных переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о желании скорее заключить мирное соглашение по украинскому конфликту. Он усиливает давление на Киев перед будущими выборами в США. Теперь нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский боится исключения Киева из переговоров. Так пишет газета Politico.

Автор процитировал слова Зеленского о возможном заключении сделки по Украине между США и Россией. В таком случае Киев будет исключен из переговоров о собственном статусе.

«Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения», — говорится в колонке.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет «скоро». Так сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уведомил, что точной даты пока не согласовано.

