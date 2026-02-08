Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о желании скорее заключить мирное соглашение по украинскому конфликту. Он усиливает давление на Киев перед будущими выборами в США. Теперь нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский боится исключения Киева из переговоров. Так пишет газета Politico.
Автор процитировал слова Зеленского о возможном заключении сделки по Украине между США и Россией. В таком случае Киев будет исключен из переговоров о собственном статусе.
«Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения», — говорится в колонке.
Следующий раунд переговоров по Украине пройдет «скоро». Так сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уведомил, что точной даты пока не согласовано.