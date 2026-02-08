Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о желании скорее заключить мирное соглашение по украинскому конфликту. Он усиливает давление на Киев перед будущими выборами в США. Теперь нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский боится исключения Киева из переговоров. Так пишет газета Politico.