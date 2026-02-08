Связи с Россией являются необходимым фактором для выживания Европы, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Так он отреагировал на статью журнала Foreign Policy, в заголовке которой говорилось, что.
Европа якобы готовится переориентироваться в сторону России. В публикации упоминается выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января. В ходе мероприятия он подчеркнул, что европейские страны должны быть готовы к переговорам с РФ, если они понадобятся.
Напомним, 20 января издание Advance написало, что Европа боится, что Россия не захочет вступать с ней в диалог. Авторы публикации утверждают, что европейские страны всегда держали в голове сценарий, согласно которому можно договориться с РФ и «примкнуть» к переговорам, если однажды «прижмёт».
Американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс предположил, что в ЕС стали чаще допускать вариант восстановления отношений с Россией, поскольку политики в Европе наконец осознали ситуацию. Вместе с тем он допустил, что это может быть лишь уловкой европейских стран, желающих таким образом помешать США присоединить Гренландию.
