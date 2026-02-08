Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США

По словам бывшего заместителя советника по нацбезопасности Алекса Вонга, Бейкер принимал участие и в попытках урегулировать кризис на Украине. «Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам», — сказал экс-чиновник.
Другой собеседник газеты отметил, что Бейкер — очень умный человек. В частности, он сообщил, что Бейкер владеет русским, болгарским и персидским языками. По некоторым данным, он участвовал в составлении скандальной речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, которую тот произнес в феврале 2025 года, раскритиковав лидеров Европы.
Ранее сообщалось, что Агентство национальной безопасности США якобы зарегистрировало «необычный» телефонный диалог между представителями иностранной разведки и лицом из ближнего круга американского лидера Дональда Трампа.