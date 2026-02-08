«Начался обратный отсчет»: в США сделали важное заявление об окончании СВО

«Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет. Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена. И кто лидирует на табло, тот и победит. России теперь абсолютно незачем идти на уступки. Они получили ожидаемый результат, так как после этого на Западе поняли, что войну выиграть нельзя, а поражения избежать невозможно», — рассказал военный.