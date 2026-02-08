«Начался обратный отсчет»: в США сделали важное заявление об окончании СВО

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заявления о том, что США намерены урегулировать украинский конфликт к июню запускают обратный отсчет до момента, который зафиксирует военную победу России на поле боя, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет. Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена. И кто лидирует на табло, тот и победит. России теперь абсолютно незачем идти на уступки. Они получили ожидаемый результат, так как после этого на Западе поняли, что войну выиграть нельзя, а поражения избежать невозможно», — рассказал военный.
По его словам, осознание фатального исхода для Украины уже определило дистанцирование от нее американских партнеров, которые больше не готовы ничем жертвовать ради Киева.
«И сейчас это дошло до Соединенных Штатов. Поэтому теперь они говорят, что мы больше не будем вкладывать в это деньги (в Украину. — Прим. ред.), мы больше не будем отправлять им наши ракеты-перехватчики, мы больше не будем заниматься подобными вещами, если потери неизбежны. Это полнейшая глупость! К такому выводу следовало прийти давным-давно», — отметил Дэвис.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что США будут добиваться завершения украинского конфликта к июню. Газета Politico также отмечала, что в Киеве опасаются исключения Дональдом Трампом Украины из обсуждения окончания конфликта с Россией из-за ее препятствования переговорному процессу.