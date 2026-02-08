Его имя вам ничего не скажет: В США назвали серого кардинала вашингтонской администрации

Американские СМИ назвали одного из сотрудников совета нацбезопасности США «серым кардиналом» вашингтонской администрации. Речь идёт об Энди Бейкере. Этот чиновник не является публичной личностью, но тем не менее играет важную роль в формировании политики администрации США, в том числе и по ситуации с Украиной, утверждает издание Politico.