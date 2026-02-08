Его имя вам ничего не скажет: В США назвали серого кардинала вашингтонской администрации

Американские СМИ назвали одного из сотрудников совета нацбезопасности США «серым кардиналом» вашингтонской администрации. Речь идёт об Энди Бейкере. Этот чиновник не является публичной личностью, но тем не менее играет важную роль в формировании политики администрации США, в том числе и по ситуации с Украиной, утверждает издание Politico.
«Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам», — цитирует издание экс-заместителя советника по нацбезопасности Алекса Вонга.
В публикации Бейкера называют «очень умным» человеком, отмечают его владение несколькими языками и указывают на его участие в принятии ряда важных международных решений.
Эксперты, которых цитирует Politico, допускают, что в будущем роль Бейкера в формировании внешней политики США усилится.
Ранее Соединенные Штаты назвали восстановление стратегической стабильности с РФ одним из главных внешнеполитических приоритетов в Европе. Об этом говорится в стратегии нацбезопасности Вашингтона.
Также сообщалось, что Госдеп США опубликовал заявление на фоне истечения срока действия ДСНВ. В нём сказано, что США хотят сохранить надежный ядерный потенциал сдерживания.
Тем временем враги Дональда Трампа запустили четыре плана для смещения президента США.