Дмитриев назвал Россию необходимой Европе для выживания

Россия необходима Европе для выживания. Об этом 8 февраля заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал он в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy, где сказано, что Европа должна готовиться к переговорам с Россией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее в этот день заявил, что ЕС готов вести переговоры с Россией, но предостерег от несогласованных на уровне Европы, Украины и США контактов со страной. Поводом для такой реакции стала информация о якобы визите Бонна в Россию.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис 4 февраля выступили за возобновление прямых переговоров с Россией и предложили назначить для этих целей спецпосланника от ЕС.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
