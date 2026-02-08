Дмитриев назвал Россию необходимой Европе для выживания

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее в этот день заявил, что ЕС готов вести переговоры с Россией, но предостерег от несогласованных на уровне Европы, Украины и США контактов со страной. Поводом для такой реакции стала информация о якобы визите Бонна в Россию.