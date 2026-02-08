Дмитриев назвал Россию необходимой Европе для выживания

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал он в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy, где сказано, что Европа должна готовиться к переговорам с Россией.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее в этот день заявил, что ЕС готов вести переговоры с Россией, но предостерег от несогласованных на уровне Европы, Украины и США контактов со страной. Поводом для такой реакции стала информация о якобы визите Бонна в Россию.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис 4 февраля выступили за возобновление прямых переговоров с Россией и предложили назначить для этих целей спецпосланника от ЕС.