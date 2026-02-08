Губернатор Хабаровского края поздравил учёных региона с Днём российской науки

Дмитрий Демешин отметил вклад исследователей во все сферы жизни и рассказал о мерах поддержки, включая гранты, конкурсы и премии на общую сумму в миллионы рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к научному сообществу региона с поздравлением в День российской науки, который отмечается 8 февраля.
В своём обращении он подчеркнул, что результаты труда учёных являются основой для развития всех сфер — от экономики и медицины до высоких технологий и оборонной промышленности.
«Научная составляющая должна служить базисом для достижения прорывных результатов», — процитировал глава региона слова Президента России Владимира Путина. — «И Хабаровский край обладает всеми возможностями, чтобы исполнить это поручение!».
Дмитрий Демешин рассказал о значительной финансовой и организационной поддержке науки в крае. Так, только что завершившийся XXVIII Конкурс молодых учёных собрал 125 участников, а победители получили премии от 50 до 100 тысяч рублей. Всего за годы его существования в нём поучаствовало более 2600 претендентов.