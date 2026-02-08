Губернатор Хабаровского края поздравил учёных региона с Днём российской науки

Дмитрий Демешин рассказал о значительной финансовой и организационной поддержке науки в крае. Так, только что завершившийся XXVIII Конкурс молодых учёных собрал 125 участников, а победители получили премии от 50 до 100 тысяч рублей. Всего за годы его существования в нём поучаствовало более 2600 претендентов.