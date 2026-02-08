Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газета Washington Post сменила гендиректора после сокращений

Washington Post объявила Джеффа Д’Онофрио своим издателем и гендиректором.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила о назначении нового генерального директора через несколько дней после начала сокращений сотрудников издания.

В среду портал NPR сообщил, что владелец газеты, миллиардер Джефф Безос распорядился сократить коллектив на треть.

«Washington Post объявляет Джеффа Д’Онофрио своим действующим издателем и генеральным директором, решение вступает в силу немедленно», — говорится в публикации отдела газеты по связям с общественностью в соцсети X.

Последние два года пост занимал Уильям Льюис, причина его ухода не раскрывается. Д’Онофрио работает в газете с июня прошлого года, он занимал пост главного коммерческого директора издания. До этого он работал в компаниях Raptive, Tumblr, Yahoo и Google.

Годом ранее сотрудники газеты критиковали решение Безоса изменить редакционную политику раздела «Мнения», который, как было заявлено, должен был сосредоточиться исключительно на «защите личных свобод и свободного рынка».

Бывший исполнительный редактор Washington Post Марти Барон тогда обвинил Безоса в подчинении газеты политическим интересам в уступку президенту США Дональду Трампу.

Узнать больше по теме
Джефф Безос: биография, бизнес и личная жизнь основателя Amazon
Одним из богатейших предпринимателей мира считается американский бизнесмен Джефф Безос, основавший компанию Amazon. На протяжении многих лет он занимает топовые места в рейтингах наиболее состоятельных людей современности. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше