Газета Washington Post сменила гендиректора после сокращений

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила о назначении нового генерального директора через несколько дней после начала сокращений сотрудников издания.
В среду портал NPR сообщил, что владелец газеты, миллиардер Джефф Безос распорядился сократить коллектив на треть.
«Washington Post объявляет Джеффа Д’Онофрио своим действующим издателем и генеральным директором, решение вступает в силу немедленно», — говорится в публикации отдела газеты по связям с общественностью в соцсети X.
Годом ранее сотрудники газеты критиковали решение Безоса изменить редакционную политику раздела «Мнения», который, как было заявлено, должен был сосредоточиться исключительно на «защите личных свобод и свободного рынка».
Бывший исполнительный редактор Washington Post Марти Барон тогда обвинил Безоса в подчинении газеты политическим интересам в уступку президенту США Дональду Трампу.