Бойцы спецназа отрабатывают боевые навыки в островной зоне дельты Днепра

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений специального назначения группировки войск «Днепр» совершенствуют боевые навыки в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В рамках подготовки к выполнению боевых задач личный состав подразделений специального назначения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск “Днепр” на одном из полигонов в Херсонской области ежедневно в составе групп отрабатывает элементы разведывательной и боевой работы — выдвижение на задачу, ведение разведки в тылу противника, осуществление налета и зачистку опорных пунктов противника», — информировали в ведомстве, отметив, что в зоне ответственности армии бойцы спецназа успешно выполнили более 100 различных боевых задач на наиболее сложных и опасных участках островной части дельты Днепра в Херсонской области.
В министерстве уточнили, что опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, тренируют разведчиков действиям в составе групп, боевых «двоек» и «троек». Особое внимание на занятиях уделяется маскировке и скрытному передвижению. В процессе подготовки спецназовцы оттачивают навыки ведения непрерывного огня на подавление, прикрытие и сопровождение группы с применением беспилотных летательных аппаратов. Командиры групп отрабатывают управление подразделением в бою.
«…Несколько раз за текущую зиму наводили переправу через реку, в том числе вплавь, преодолевали водную преграду. После чего выполняли марш-бросок на расстояние до 20 км в полной выкладке, для того чтобы проверить нашу боевую готовность к выполнению боевых задач», — рассказал разведчик-пулеметчик с позывным Историк на видео, предоставленном Минобороны.