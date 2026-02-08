Бойцы спецназа отрабатывают боевые навыки в островной зоне дельты Днепра

«В рамках подготовки к выполнению боевых задач личный состав подразделений специального назначения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск “Днепр” на одном из полигонов в Херсонской области ежедневно в составе групп отрабатывает элементы разведывательной и боевой работы — выдвижение на задачу, ведение разведки в тылу противника, осуществление налета и зачистку опорных пунктов противника», — информировали в ведомстве, отметив, что в зоне ответственности армии бойцы спецназа успешно выполнили более 100 различных боевых задач на наиболее сложных и опасных участках островной части дельты Днепра в Херсонской области.