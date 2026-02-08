Премьер Японии поставила на кон свой пост, объявив досрочные выборы

«Я иду на эти выборы, поставив на кон свой пост главы правительства», — подчеркнула она в видео, опубликованном на официальной странице правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в Х. Такаити отметила, что, несмотря на положительная данные социологических опросов, согласно которым ЛДП должна одержать уверенную победу, каждый сторонник ее партии обязательно должен пойти на выборы. «Бывали случаи, когда кандидат проигрывал с разницей примерно в сотню голосов. Вот насколько весом каждый голос в нашей избирательной системе», — отметила она, признавшись, что ощущает серьезную угрозу из-за распространившихся среди ее сторонников настроений «можно и не голосовать».