Премьер Японии поставила на кон свой пост, объявив досрочные выборы

Санаэ Такаити призвала всех сторонников ее партии голосовать.

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призналась, что, объявив досрочные выборы в нижнюю палату парламента, которые проходят 8 февраля, поставила на кон свой пост главы правительства. Об этом она заявила в видеообращении к избирателям.

«Я иду на эти выборы, поставив на кон свой пост главы правительства», — подчеркнула она в видео, опубликованном на официальной странице правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в Х. Такаити отметила, что, несмотря на положительная данные социологических опросов, согласно которым ЛДП должна одержать уверенную победу, каждый сторонник ее партии обязательно должен пойти на выборы. «Бывали случаи, когда кандидат проигрывал с разницей примерно в сотню голосов. Вот насколько весом каждый голос в нашей избирательной системе», — отметила она, признавшись, что ощущает серьезную угрозу из-за распространившихся среди ее сторонников настроений «можно и не голосовать».

В Японии 8 февраля проходят досрочные выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвуют 1 284 кандидата — они претендуют на 289 мест, которые будут определены в ходе голосования в одномандатных округах, а также на 176 мест, которые будут распределены по итогам голосования за партийные списки.

Согласно всем опросам, которые проводили в последние дни ведущие местные СМИ, ЛДП имеет все шансы получить абсолютное большинство в 465-местной палате, а вместе с партнером по коалиции, партией «Общество обновления Японии», при благоприятном для себя исходе выборов — и две трети мест, что позволит принимать любые законы.

Местные наблюдатели отмечают, что последствия мощных снегопадов, которые обрушились на регионы вдоль побережья Японского моря, могут повлиять на явку. Вместе с тем на фоне прогнозов синоптиков, обещавших мощные снегопады, в том числе в основной день голосования, многие избиратели проголосовали досрочно. По данным властей, 20,09% всех избирателей уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования с 28 января по 7 февраля.

