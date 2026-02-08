Напомним, в ноябре Андрей Келин отметил, что установка Лондона по нанесению поражения России сохраняется. По его словам, это видно по стремлению Британии затянуть украинский конфликт. Посол обратил внимание, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку киевского режима. Он добавил, что это касается не только финансов, но и «информационно-пропагандистских» и «политико-дипломатических усилий».