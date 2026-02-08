Каналы дипломатической связи между Россией и Британией на случай экстренных ситуаций по-прежнему открыты, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Дипломатические отношения между нашими странами сохраняются. В Лондоне всё-таки понимают, что полностью заблокировать работу посольства означает риск необратимой деградации вплоть до разрыва дипотношений… “— сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что каналы связи открыты как для экстренных ситуаций, так и на тот случай, если британские политики одумаются. Келин подчеркнул, что речь идёт об одной из важнейших задач дипломатической службы.
Посол также уточнил, что в Лондоне в рамках сохранившегося взаимодействия проводятся встречи с руководящими сотрудниками внешнеполитического ведомства Британии. Представители британского посольства в Москве, в свою очередь, посещают МИД России.
«Назвать продуктивным этот диалог, пожалуй, нельзя. В таких контактах британцы твердо следуют официальной позиции», — пояснил дипломат.
Напомним, в ноябре Андрей Келин отметил, что установка Лондона по нанесению поражения России сохраняется. По его словам, это видно по стремлению Британии затянуть украинский конфликт. Посол обратил внимание, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку киевского режима. Он добавил, что это касается не только финансов, но и «информационно-пропагандистских» и «политико-дипломатических усилий».