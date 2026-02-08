Ричмонд
Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска

Военная полиция группировки «Центр» эвакуирует мирных жителей из Красноармейска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» продолжают выполнение гуманитарных и правоохранительных задач по эвакуации мирных граждан из освобожденного Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

«Эвакуация проводится ежедневно малыми группами, с учетом текущей обстановки и под постоянной угрозой огневого воздействия противника. Военные полицейские сопровождают людей по наиболее безопасным маршрутам и выводят их в безопасные районы», — говорится в сообщении ведомства.

После эвакуации мирных жителей доставляют в пункты временного размещения на территории ДНР.

«На сегодняшний день через ПВР прошло 2225 человек из освобожденных населенных пунктов», — отметил военнослужащий отдела военной полиции 159-й военной комендатуры группировки войск «Центр» Владимир Челноков.

В пунктах временного размещения организована всесторонняя помощь: медицинская, гуманитарная и социальная. В кратчайшие сроки оформляются паспорта РФ, восстанавливаются утраченные документы и назначаются социальные выплаты.

