Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ указала на рост антисемитизма в Европе: Москва обратилась к Израилю

Захарова: РФ разъясняет Израилю связь между сносом мемориалов и антисемитизмом.

Источник: Комсомольская правда

Израильские власти продолжают уничтожать памятники советским солдатам. Однако они должны понимать существование связи между сносом мемориалов бойцам, остановившим Холокост, и антисемитизмом в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Она пояснила, что РФ пытается указать Израилю на реальные факторы роста антисемитизма в Европе. Она не уточнила, являются ли успешными контакты на этот счет.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — заключила Мария Захарова.

Власти Польши, обвинив СССР в причастности к Холокосту, оскорбили память жертв и советских солдат-освободителей. С таким признанием обратился лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше