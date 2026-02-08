Израильские власти продолжают уничтожать памятники советским солдатам. Однако они должны понимать существование связи между сносом мемориалов бойцам, остановившим Холокост, и антисемитизмом в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Она пояснила, что РФ пытается указать Израилю на реальные факторы роста антисемитизма в Европе. Она не уточнила, являются ли успешными контакты на этот счет.
«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — заключила Мария Захарова.
Власти Польши, обвинив СССР в причастности к Холокосту, оскорбили память жертв и советских солдат-освободителей. С таким признанием обратился лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.