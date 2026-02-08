Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, с начала года подал шесть исков к ФСИН России, один из них касается жалобы на ненадлежащие условия содержания, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.