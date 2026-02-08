Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, с начала года подал шесть исков к ФСИН России, один из них касается жалобы на ненадлежащие условия содержания, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в суде сообщили РИА Новости, что Митволь подал два иска к ФСИН, один — о ненадлежащем содержании территории жилой зоны колонии, второй — об отказе в передаче посылок в полном объеме.
Согласно материалам, экс-чиновник подал еще четыре административных иска к ФСИН, один из которых суд оставил без движения, а еще три принял к производству.
«(Поступила) жалоба лица, осужденного к лишению свободы, связанная с ненадлежащими условиями содержания. Судебное заседание назначено на 17 февраля», — говорится в документе.
Другие два иска Митволя связаны с оспариванием действий (бездействия) должностных лиц, их рассмотрение состоится 11 февраля.
В сентябре 2023 года красноярский суд приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Экс-чиновника этапировали в колонию в Московской области. Адвокат осужденного Михаил Шолохов сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье отказался пересмотреть приговор Митволю, это решение оставил в силе Московский областной суд.