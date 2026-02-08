ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. ВСУ в населенном пункте Родинское в ДНР до его освобождения убивали мирных жителей и отбирали у них еду, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян.
Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук сообщил об освобождении Родинского в ДНР 27 декабря.
«Вывели на улицу, расстреляли и забирали еду. Вместе с нами жили 12 человек, и нас двое — всего 14 человек», — сказала собеседница агентства.
Хачатрян добавила, что подобные случаи происходили и по соседству. «В соседнем гараже был погреб, и они так же поступили», — отметила она.
По словам женщины, на ее вопросы о том, почему стреляют по своим же, ВСУ отвечали, что мирные жители якобы не заслуживают жалости.
«Я у них спрашивала: вам не жалко своих убивать? Они мне в ответ сказали, что свои все выехали, а остались только ждуны», — рассказала она.
Хачатрян вышла к передовым позициям ВС России, на которых к тому моменту успешно закрепились штурмовые отряды 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр». Бойцы отряда разместили беженку в безопасном месте, накормили, оказали медицинскую помощь и спустя несколько дней смогли безопасно вывезти в тыловой район.