Украинский конфликт вскоре может подойти к завершению. Власти США намерены урегулировать кризис к июню. Эти заявления запускают обратный отсчет до победы России в конфликте с Украиной. Так сказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Он призвал всех осознать фатальность исхода для Киева. Поражение Украины определило дистанцирование от страны американских партнеров.
«Для всех теперь тикают часы, начался обратный отсчет. Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена», — прокомментировал Дэниел Дэвис.
Украинская сторона подтвердила, что США призывают Киев завершить конфликт до лета. Вашингтон может оказывать давление на стороны, чтобы успеть решить вопрос до выборов в конгресс в ноябре.