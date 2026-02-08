АНБ засекло контакт людей Трампа с иностранной разведкой, его пытались скрыть

Офис Тулси Габбард впервые публично подтвердил получение жалобы в письме, направленном законодателям на этой неделе во вторник, на следующий день после публикации материала The Wall Street Journal о существовании секретного документа. Письмо было размещено в официальном аккаунте управления директора национальной разведки в соцсети X. В нем также утверждается, что генеральный инспектор не уведомил Габбард о ее обязанностях по передаче жалобы в Конгресс.