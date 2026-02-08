Ричмонд
Дмитриев заявил, что Россия стала ключевым фактором выживания Европы

Россия остаётся ключевым игроком для Европы, а без неё выживание континента просто невозможно, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его комментарий прозвучал на фоне публикации журнала Foreign Policy, посвящённой подготовке Европы к переговорам с Москвой.

По словам Дмитриева, зависимость европейских стран от России очевидна и неизбежна. Он подчеркнул, что европейцам придётся считаться с интересами РФ в случае любых переговоров, ссылаясь на слова главы Евросовета Антониу Кошты, который отметил, что европейцы должны быть готовы к диалогу с Россией при необходимости.

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Life.ru писал, что Европа активно готовится к конфликту с Россией. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны ЕС переводят экономику на военные рельсы и готовят население к вооружённой угрозе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

