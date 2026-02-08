Дмитриев заявил, что Россия стала ключевым фактором выживания Европы

По словам Дмитриева, зависимость европейских стран от России очевидна и неизбежна. Он подчеркнул, что европейцам придётся считаться с интересами РФ в случае любых переговоров, ссылаясь на слова главы Евросовета Антониу Кошты, который отметил, что европейцы должны быть готовы к диалогу с Россией при необходимости.
«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Life.ru писал, что Европа активно готовится к конфликту с Россией. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны ЕС переводят экономику на военные рельсы и готовят население к вооружённой угрозе.
