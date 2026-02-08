Ричмонд
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали

РИА Новости: врач Путри предупредила. что на Бали могут появиться жуки-плавунцы.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 8 фев — РИА Новости. Российским туристам стоит с осторожностью относиться к возможным укусам водяных жуков-плавунцов, которые в сезон дождей могут появляться в бассейнах на острове Бали, сообщила РИА Новости индонезийский врач Аиша Путри.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал сообщение о российской туристке, госпитализированной на Бали из-за, как предварительно установлено, укуса жука-плавунца. По словам доктора, жуком-плавунцом в Индонезии называют достаточно большую группу насекомых, укусы которых обладают схожими эффектами.

«В сезон дождей на Бали в бассейнах, искусственных водоемах и открытых резервуарах с водой могут появляться водяные жуки-плавунцы. Это хищные насекомые, которые не являются ядовитыми, однако при контакте могут укусить, особенно если их попытаться взять руками», — сказала агентству медик.

По словам специалиста, укус жука-плавунца может сопровождаться резкой болью, покраснением кожи, местным отеком и жжением.

«У людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям возможно более выраженное воспаление. В редких случаях может потребоваться медицинская помощь», — отметила врач.

Доктор посоветовала туристам не трогать насекомых руками, внимательно осматривать бассейны перед купанием и при появлении симптомов после укуса промыть место чистой водой, обработать антисептиком и обратиться в медучреждение при усилении боли или отека.

«Это не опасные насекомые, но игнорировать укусы не стоит, особенно в тропическом климате», — заключила медик.

Сезон дождей в Индонезии продолжается с ноября по март, с пиком осадков в декабре-феврале.