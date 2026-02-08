Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали

«В сезон дождей на Бали в бассейнах, искусственных водоемах и открытых резервуарах с водой могут появляться водяные жуки-плавунцы. Это хищные насекомые, которые не являются ядовитыми, однако при контакте могут укусить, особенно если их попытаться взять руками», — сказала агентству медик.