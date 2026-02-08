В населённом пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, до его освобождения российскими войсками, военнослужащие ВСУ, по свидетельствам местных жителей, совершали убийства мирных граждан и конфисковывали у них продукты питания. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала беженка Анаит Хачатрян.
Она сообщила, что украинские военные выводили людей на улицу и расстреливали, а также забирали продовольствие. По её словам, подобные инциденты происходили и в соседних домах.
На вопросы о причинах жестокости военные ВСУ отвечали, что оставшиеся жители не заслуживают жалости, называя их «ждунами». После того как передовые позиции в районе заняли штурмовые отряды 55-й дивизии морской пехоты российской группировки «Центр», Хачатрян смогла выйти к российским военным. Бойцы разместили её в безопасном месте, обеспечили питанием и медицинской помощью, а через несколько дней эвакуировали в тыл.
Напомним, об освобождении Родинского командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук сообщил 27 декабря.
Ранее сообщалось, что освобождение Поповки позволяет ВС РФ наступать на двух направлениях.
