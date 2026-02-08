Беженка рассказала, как ВСУ убивали мирных жителей и отбирали еду

На вопросы о причинах жестокости военные ВСУ отвечали, что оставшиеся жители не заслуживают жалости, называя их «ждунами». После того как передовые позиции в районе заняли штурмовые отряды 55-й дивизии морской пехоты российской группировки «Центр», Хачатрян смогла выйти к российским военным. Бойцы разместили её в безопасном месте, обеспечили питанием и медицинской помощью, а через несколько дней эвакуировали в тыл.