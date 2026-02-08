«Все будет кончено»: в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Капитуляция Киева стала самым быстрым способом окончить конфликт на Украине, для достижения которого начался новый этап спецоперации, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«Украинцы все неправильно поняли. Они думали, что Трамп вмешивается, потому что Трампу нравятся украинцы, и он пытается помочь им занять выгодную позицию для победы. Но Трамп просто хочет, чтобы эта война закончилась. А прямо сейчас самый быстрый путь к ее прекращению — это капитуляция Украины. Поэтому Трамп отчаянно хочет, чтобы Украина приняла территориальные уступки, все до единой, чего она не делает», — прокомментировал эксперт состоявшееся недавно энергетическое перемирие между Россией и Украиной.
По словам экс-разведчика, для окончательного разрешения проблемы Украины Россия уже начала новый этап военной кампании, направленный на безальтернативное принуждение киевского режима к капитуляции.
«Но для достижения безоговорочной победы, безоговорочной капитуляции Украины, которой хочет Россия, недостаточно просто обрушить армию. Необходимо обрушить Украину. Сейчас мы находимся на другом этапе. Это называется “Россия надерет задницу Украине”. И этот этап будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует безоговорочно. И Россия сейчас отключает от сети Киев. Единственное место, где еще функционирует система, — это западная Украина. Но подождите. Это следующий этап. Львов очень скоро исчезнет из поля зрения. Когда это произойдет, все будет кончено. Идти будет некуда».
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.